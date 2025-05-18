Захарова уличила Берлин в попытке тайно снабдить Украину крылатыми ракетами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается вывести из публичного обсуждения тему поставок крылатых ракет Taurus Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, слова канцлера о том, что Германия не намерена поставлять дальнобойные ракеты украинской армии, не свидетельствуют об их стремлении к мирному урегулированию конфликта.

«… на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», – говорится в сообщении.

Захарова также процитировала слова Мерца о том, что публичное обсуждение передачи Taurus было стратегическим преимуществом для России. Она утверждает, что в связи с этим руководство Германии решило скрыть информацию о поставках.

Дипломат считает, что в приоритете Берлина лежит не перемирие, а «агрессивные нарративы» и ограничение свободы слова при принятии решений, угрожающих безопасности Европы.

16 мая Мерц заявил, что в настоящее время вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus «не стоит на повестке дня».

Ранее Мерц сообщил, что отправка военных на Украину не обсуждается.