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Захарова уличила Берлин в попытке тайно снабдить Украину крылатыми ракетами

Захарова назвала приоритетом Берлина агрессивные нарративы из-за поставок Taurus
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается вывести из публичного обсуждения тему поставок крылатых ракет Taurus Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, слова канцлера о том, что Германия не намерена поставлять дальнобойные ракеты украинской армии, не свидетельствуют об их стремлении к мирному урегулированию конфликта.

«… на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», – говорится в сообщении.

Захарова также процитировала слова Мерца о том, что публичное обсуждение передачи Taurus было стратегическим преимуществом для России. Она утверждает, что в связи с этим руководство Германии решило скрыть информацию о поставках.

Дипломат считает, что в приоритете Берлина лежит не перемирие, а «агрессивные нарративы» и ограничение свободы слова при принятии решений, угрожающих безопасности Европы.

16 мая Мерц заявил, что в настоящее время вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus «не стоит на повестке дня».

Ранее Мерц сообщил, что отправка военных на Украину не обсуждается.

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