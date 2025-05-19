В США обеспокоились военной активностью России у границ НАТО

Россия наращивает военные силы на границе с Финляндией, создавая новую точку напряжения на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Как пишет газета, спутниковые снимки подтверждают, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы — возводит инфраструктуру, строит укрытия для истребителей, а также склады.

«Палатки, укрытия для истребителей и склады для военной техники свидетельствуют об усилении российского присутствия вблизи одного из новых членов НАТО», — говорится в тексте.

В то же время газета ссылается на финских чиновников, которые считают, что у них есть еще минимум пять лет до того, как «Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня».

По данным NYT, наращивание военной активности зафиксировано возле ключевых баз вблизи финской границы, в частности в Каменке и Алакуртти. Аналогичная активность замечена и вблизи Эстонии, говорится в тексте.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что европейские страны, соседствующие с Россией, все больше беспокоятся о действиях ВС РФ на границе, поскольку Москва якобы готовится к конфликту.

Ранее экс-генсек НАТО призвал сдерживать Россию в Арктике.