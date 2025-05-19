Макрон поздравил Дана с победой на президентских выборах в Румынии

Макрон поздравил Дана с победой на выборах президента Румынии

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил независимого проевропейского кандидата Никушора Дана, действующего мэра Бухареста, с победой на президентских выборах в Румынии. Свое поздравление он опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Франция будет стоять рядом с вами, чтобы укреплять наше партнерство и работать вместе во имя более сильной, суверенной и независимой Европы», — отметил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Румыния сделала выбор «в пользу демократии, верховенства закона и Евросоюза».

Кроме того, Макрон упомянул «многочисленные попытки манипуляций» в ходе голосования.

Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии, набрав 54,17% голосов. Его оппонент, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, после обработки 98,56% бюллетеней получил 45,83%.

Выборы прошли повторно: первоначальные голосования в ноябре 2024 года отменил конституционный суд. Тогда лидировал националист Кэлин Джорджеску, но его обвинили в нарушениях — от хакерских атак до «российского вмешательства». Несмотря на скандал, власти утвердили повторные выборы на май 2025 года.

Ранее Дуров отказал Франции в просьбе ограничить консерваторов в Румынии перед выборами.