СМИ: результаты выборов президента Польши за границей отличаются от итогов в стране

РИА: итоги выборов главы Польши за рубежом отличаются от результатов в стране

Итоги голосования на выборах президента Польши за рубежом отличаются от результатов внутри страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Государственной избирательной комиссии.

В Израиле, где проголосовали 320 поляков, лидером оказался кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, набрав 59,69% голосов. Он же занял первое место в Финляндии (38,95%), Греции (41,7%) и Китае (41,21%).

В Мальте, Турции, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и Венгрии также победил Тшасковский с результатом 42,90, 42,56, 35,95, 52,99 и 34,71% соответственно.

Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий в Израиле оказался вторым (17,81%). В Финляндии второе место занял кандидат движения «Вместе» Адриан Зандберг с 15,26% проголосовавших, он же стал вторым в Китае — 16,59%.

В США Навроцкий получил 16,1 тыс. из 38 тыс. голосов — 42,3%, а Тшасковский получил поддержку 29,9% избирателей.

На территории Польши пока о результатах выборов отчитались единичные комиссии. Первым закончил подсчет Вроцлавек Куявско-Поморского воеводства. Наибольшую поддержку здесь получил Тшасковский. За него проголосовали 43,95% избирателей. Вторым стал Навроцкий — 24,26%.

В Эльблонге, что на севере Польши, Тшасковский набрал 41,92% голосов избирателей, а Навроцкий, занявший второе место, — 24,25%.

Официальные результаты первого тура голосования станут известны после подсчета 100% бюллетеней — 19 мая вечером или 20 мая.

Утром 18 мая сообщалось, что в Польше начался первый тур голосования на выборах президента, выдвинулись 13 кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50%+1 голос), в стране пройдет второй тур выборов, назначенный на 1 июня.

Ранее политолог рассказал, кто станет следующим президентом Польши.