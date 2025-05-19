Камала Харрис поддержала Джо Байдена, у которого диагностировали рак

Бывший вице-президент США Камала Харрис опубликовала в соцсети X обращение к экс-лидеру страны Джо Байдену, у которого диагностировали рак простаты. Она пожелала ему сил и скорейшего выздоровления, подчеркнув, что верит в его стойкость.

«Мы с Дагом глубоко опечалены новостью о диагнозе президента Байдена. Джо — настоящий боец, и его мужество, с которым он встречает вызовы, всегда вдохновляло нас. Держим его, Джилл и всю семью в мыслях и молитвах», — написала Харрис.

Харрис, сменившая Байдена в президентской гонке 2024 года, выразила уверенность, что он справится с болезнью благодаря своему оптимизму и силе духа.

В воскресенье стало известно, что у Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости. По информации офиса экс-президента, Байдена осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании». Отмечается, что несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его.

Ранее Трамп отреагировал на диагноз Байдена.