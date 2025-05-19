Симион признал поражение на выборах президента Румынии

Симион признал поражение на выборах в Румынии и поздравил Дана с победой

Джордже Симион, лидер оппозиционного «Альянса за объединение румын» (AUR), признал поражение во втором туре президентских выборов и поздравил победителя — действующего мэра Бухареста Никушора Дана. Об этом он заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), комментируя итоги голосования.

«Мы боролись в одиночку против всех. Горжусь вашей поддержкой и поздравляю оппонента с победой», — написал политик.

Он поблагодарил избирателей, пообещав продолжать отстаивать интересы общества, несмотря на «горечь поражения».

Независимый проевропейский кандидат Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии, набрав 54,17% голосов. Итоги опубликованы на сайте Постоянной избирательной администрации после обработки 98,56% бюллетеней. Джордже Симион получил 45,83%.

Выборы прошли повторно: первоначальные голосования в ноябре 2024 года отменил конституционный суд. Тогда лидировал националист Кэлин Джорджеску, но его обвинили в нарушениях — от хакерских атак до «российского вмешательства». Несмотря на скандал, власти утвердили повторные выборы на май 2025 года.

Ранее Павел Дуров отказал Франции в просьбе ограничить консерваторов в Румынии перед выборами.