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Журналисты обратили внимание на крупный синяк на руке Байдена

Daily Mail: на руке Байдена заметили синяк во время выступления в Белом доме
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Leah Millis/Reuters

На руке президента США Джо Байдена заметили крупный синяк во время выступления в Белом доме, такой же был у королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до болезни. Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

Читатели сочли, что американский лидер может быть чем-то болен.

Уходящий в отставку 82-летний президент США устроил 2 января мероприятие в Государственной столовой в Белом доме, посвященное рекордному количеству федеральных судей, назначенных во время его срока.

Пятно размером с монету на левой руке политика было темно-фиолетового цвета и выглядело как синяк, который был частично скрыт макияжем. Загадочная отметина вызвала волну теорий в интернете, в том числе о том, что Байдену был сделан укол в вену на кисти.

82-летний Байден должен был принять участие в выборах президента США, которые состоялись 5 ноября 2024 года, однако за несколько месяцев до этого он объявил о своем намерении покинуть гонку. Политик отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Решение Байдена заинтриговало СМИ, тогда также сочли, что он может быть болен.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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