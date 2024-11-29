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Daily Mail: задержанные в Британии «российские шпионы» следили за диссидентами

DM: целью задержанных Британией «российских шпионов» были диссиденты в Европе

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Задержанные в прошлом году в Великобритании «российские шпионы», имеющие болгарское гражданство, якобы следили за диссидентами и оппозиционными Москве журналистами в Европе, целью «шпионской сети» якобы также была передача данных о европейских военных объектах России. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

В материале газеты говорится, что проживающие в Великобритании граждане Болгарии Катрин Иванова, Ваня Габерова, Тихомир Иванов-Иванчев, предположительно, «осуществляли наблюдение за лицами и объектами, представляющими интерес для России» в Европе.

В шпионскую сеть, сообщает Daily Mail, также входили еще двое подозреваемых: 46-летний Орлин Руссев, который проживает в городе Грейт-Ярмут, и 43-летний Бисер Джамбазов. Они уже признали себя виновными в шпионаже. Целями «шпионской сети» были журналисты и диссиденты в Британии, Австрии, Испании и Черногории, а также такие объекты, как авиабаза в немецком Штутгарте.

Издание со ссылкой на материалы суда сообщает, что обвиняемые якобы вступили в сговор с «российским агентом» с целью получения информации, прямо или косвенно полезной России.

Целью упомянутых лиц, считают в Лондоне, был «журналист-расследователь» Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозев (признан в РФ иностранным агентом), проживающий в Великобритании российский диссидент Роман Доброхотов (признан в РФ иностранным агентом) и бывший казахский политик Бергей Рыскалиев.

В материалах суда утверждается, что якобы обсуждалась возможность «похищения Грозева и доставки его в Москву».

В прошлом году сообщалось, что Руссев, Джамбазов и Иванова были задержаны еще в феврале 2023 года. Тогда их обвинили в работе на Россию и в хранении поддельных документов, в том числе паспортов, удостоверений личности и других документов для Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Ранее Маск назвал Британию «полицейским государством».

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