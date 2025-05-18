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Госсекретарь США не стал осуждать расширение Израилем военной операции в секторе Газа

Рубио не осудил расширение Израилем военной операции в секторе Газа
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио не стал осуждать решение властей Израиля расширить военную операцию в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Журналист телеканала CBS News спросил у чиновника, поддерживает ли администрация США расширение израильской операции в Газе, целью которой является захват стратегических районов.

«Мы не собираемся делать ничего, что могло бы подорвать Израиль и его безопасность», — сказал Рубио.

По его словам, если есть возможность найти путь, который позволит освободить израильских заложников, покончить с палестинским движением ХАМАС, обеспечить безопасность Израиля и вернуть жителей Газы на путь мира и процветания, то «мы будем изучать этот вопрос».

Рубио добавил, что США уже «добились определенного прогресса» для «завершения этого конфликта».

Накануне Израиль начал новую масштабную операцию «Колесницы Гидеона» в секторе Газа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ палестинского движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Ранее сотни тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома из-за ударов Израиля.

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