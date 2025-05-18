Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по иранской ядерной программе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи переговоры по иранской ядерной программе. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Фидан обсудил по телефону с Аракчи ход переговоров по иранской ядерной программе», — сказал собеседник агентства.

17 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о твердой приверженности страны сохранению и развитию достижений в военной области и в сфере мирного использования атомной энергии, исключив возможность отказа от них при любых обстоятельствах. Вместе с тем он подчеркнул готовность Тегерана к продолжению диалога с Вашингтоном по вопросам, касающимся ядерной программы Ирана.

При этом Пезешкиан подверг критике заявления президента США Дональда Трампа, содержащие намеки на возможность применения военной силы против Ирана.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства, если он откажется от ядерной сделки.