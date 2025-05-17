Иран обвинил США в затягивании переговоров по ядерной программе Тегерана

Постоянная смена позиции со стороны США затягивает переговоры по ядерной программе Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, передает агентство Reuters.

«Абсолютно неприемлемо, что США постоянно определяют новые рамки переговоров, которые затягивают процесс», — сказал глава МИД Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран также должен прекратить спонсирование терроризма, отказаться от ведения прокси-войн и полностью отказаться от ядерных амбиций.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства, если он откажется от ядерной сделки.