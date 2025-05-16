Мединский процитировал Бисмарка

По завершении переговоров в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский процитировал высказывание первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Об этом чиновник заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Мединского, Бисмарк предупреждал о последствиях попыток обмана русских.

«Бисмарк, долгое время работавший послом в Санкт-Петербурге, в совершенстве овладел русским языком и глубоко понимал Россию, ее дух и общие интересы с Германией. Он неоднократно говорил: «никогда не пытайтесь обмануть русских, что-либо у них украсть, потому что время идет, и рано или поздно русские всегда приходят за своим».

«Эта мысль о том, что «русские всегда приходят за своим», на мой взгляд, является важным историческим уроком», — заявил Мединский.

До этого глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский ответил критикам, предлагавшим вести диалог только после перемирия, цитатой Наполеона: «Война и переговоры в истории всегда идут одновременно».

Ранее Мединский рассказал, когда Россия и Украина продолжат переговоры.