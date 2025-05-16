Замдиректора департамента Минтранса обвинили в получении незаконных доходов

Заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного транспорта Минтранса России обвинен в организации коррупционной схемы, которая принесла участникам незаконный доход свыше 700 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводятся в официальном Telegram-канале ведомства.

Чиновнику и его сообщникам предъявлены обвинения по статьям о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) и ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ). Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2019–2021 годах фигурант вступил в сговор с руководителями компаний-конкурентов, чтобы обеспечить их победу в 20 электронных аукционах на разработку транспортных планов для регионов. Тендеры проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Картельные соглашения позволили участникам монополизировать рынок и незаконно обогатиться.

В ходе совместной операции Следственного департамента МВД, ГУЭБиПК и СЭБ ФСБ были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого. Изъяты электронные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Ранее в Екатеринбурге задержали заместителей экс-главы УФНС по Свердловской области.