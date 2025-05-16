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Заявление главы МИД Германии о военных расходах вызвало скандал

Bild: глава МИД ФРГ вызвал скандал заявлением о повышении военных расходов
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о поддержке Берлином инициативы повысить расходы на оборону в рамках НАТО до 5% от ВВП, что спровоцировало скандал в правительстве. Об этом сообщает Bild.

Политик имел в виду инициативу генерального секретаря альянса Марка Рютте, который предложил странам военного блока вкладывать 3,5% от ВВП в вооруженные силы и еще 1,5% направить на развитие инфраструктуры. Таким образом, по мнению генсека, можно формально выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов.

По данным Bild, слова главы МИД ФРГ «привели в ужас» его коллег по правительству. При этом ни канцлер Фридрих Мерц, ни министр финансов Ларс Клингбайль не знали о позиции Вадефуля по данному вопросу.

Несогласованное заявление министра иностранных дел вынудило представителей правящей коалиции заняться «кризисной дипломатией» в попытке сгладить ситуацию.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО планируют радикально нарастить военные расходы. Она отметила, что призывы увеличить траты на оборону звучат на фоне слов о возможности вооруженного конфликта с РФ.

Ранее Рютте призвал Европу готовиться к войне.

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