Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе вновь прошел митинг против сноса памятников

«Страна»: в Одессе прошел митинг против сноса памятников и переименования улиц

В Одессе прошел второй за последние несколько дней митинг против сноса памятников и переименования улиц. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В опубликованной видеозаписи один из участников митинга с украинским флагом на плечах говорит о том, что переименование улиц и снос памятников делаются для того, «чтобы заставить русскоязычных людей заткнуться». Он называет это «политикой дискриминации русскоязычных украинцев», которая противоречит декларации ООН по правам человека.

В руках мужчина держит плакат, где упоминаются репрессии против Александра Пушкина (он прожил в Одессе год, здесь установили один из первых памятников поэту) и Исаака Бабеля (родился в Одессе).

24 сентября сообщалось, что власти Одессы постановили снести 19 памятников российским деятелям культуры. В их числе — памятники Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые как-либо связаны с российской и советской историей.

Ранее сообщалось, что памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами