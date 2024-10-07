В Одессе вновь прошел митинг против сноса памятников

В Одессе прошел второй за последние несколько дней митинг против сноса памятников и переименования улиц. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В опубликованной видеозаписи один из участников митинга с украинским флагом на плечах говорит о том, что переименование улиц и снос памятников делаются для того, «чтобы заставить русскоязычных людей заткнуться». Он называет это «политикой дискриминации русскоязычных украинцев», которая противоречит декларации ООН по правам человека.

В руках мужчина держит плакат, где упоминаются репрессии против Александра Пушкина (он прожил в Одессе год, здесь установили один из первых памятников поэту) и Исаака Бабеля (родился в Одессе).

24 сентября сообщалось, что власти Одессы постановили снести 19 памятников российским деятелям культуры. В их числе — памятники Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые как-либо связаны с российской и советской историей.

Ранее сообщалось, что памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской.