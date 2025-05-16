Трамп посоветовал Ирану заключить ядерную сделку во избежание проблем

Ирану следует действовать быстро в вопросе новой ядерной сделки, в противном случае «случится что-то плохое». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Они знают, что им следует действовать быстро, или случится что-то плохое», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

14 мая Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран также должен прекратить спонсирование терроризма, отказаться от ведения прокси-войн и полностью отказаться от ядерных амбиций.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства, если он откажется от ядерной сделки.