Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть территории тормозит диалог. Об этом пишет American Conservative.

По мнению американского журналиста Энтони Константини, США должны полностью отказаться от посредничества в диалоге между Россией и Украиной, поскольку обе стороны надеются получить больше, чем могут: на Украине все еще стремятся каким-то образом вернуть новые территории, в России — полностью сломить украинскую оборону.

«Это не должно быть сюрпризом. Россия выигрывает войну. <..> Если вооруженные силы Украины не совершат чуда, маловероятно, что большинство оккупированных территорий, особенно Донбасс и Крым, когда-либо выйдут из-под контроля России», — заявил он.

При этом отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский осознает, что признание отхода 20% территорий страны России будет грозить ему крахом политической карьеры. Впрочем, как подчеркнул американский публицист, президент США Дональд Трамп не несет ответственности за карьеру Зеленского, который сам поставил себя в такое сложное положение.

По словам Константини, в этих условиях США нужно полностью отстраниться от переговорного процесса, пока у России и Украины наблюдается хотя бы минимальная готовность к компромиссу, чтобы далее не расходовать впустую административный ресурс Вашингтона.

До этого американское издание The National Interest писало, что Украина должна изменить свою внешнеполитическую стратегию, чтобы апеллировать к американским консервативным СМИ и целям Трампа, подчеркивая выгоды для обеих сторон, а не прибегая к моральным аргументам, как во времена президента-демократа Джо Байдена.

Ранее Рубио рассказал о единственной возможности для прорыва в переговорах по Украине.