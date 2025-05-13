В США заявили о разрыве между Киевом и Вашингтоном

После прихода к власти президента США Дональда Трампа между Украиной и США произошел разрыв, поскольку Украина оказалась неспособна адаптировать свою тактику и стратегию. Об этом пишет издание The National Interest.

По мнению журналистов, попытки президента Украины Владимира Зеленского вести себя с Трампом так же, как к с его предшественником Джо Байденом, оказались провальными и привели к отдалению между двумя странами.

«Украина должна изменить свою внешнеполитическую стратегию, чтобы апеллировать к американским консервативным СМИ и целям Трампа, подчеркивая выгоды для обеих сторон, а не прибегая к моральным аргументам», — подчеркнули в редакции издания.

До этого стало известно о «ярости» Трампа на Европейский союз из-за поддержки Зеленского после инцидента в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее Стармер рассказал, как мирил Зеленского и Трампа после ссоры в Белом доме.