В Раде заявили, что скоро жители Украины пойдут на крайние меры против власти

Вскоре граждане Украины начнут «бить лицо власти» на фоне неудовлетворительной работы государственных органов. Об этом заявил депутат Рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.

«Скоро люди этим и займутся, они придут бить лицо: бить лицо власти, бить лицо парламенту», — подчеркнул он.

Парламентарий также обратил внимание на плохую работу Верховной рады, отметив, что 15 мая она вместо положенных четырех часов отработала всего полтора.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.