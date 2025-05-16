Франция разблокировала счет Русского дома в Париже

Министерство экономики и финансов Франции разблокировало счет Русского дома науки и культуры в Париже. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на собеседника в Русском доме.

Счет функционирует в ограниченном режиме. В настоящее время проведение платежей осуществляется исключительно с помощью операционного сотрудника банка, пользование банковской картой не представляется возможным. Онлайн-банк — формат осуществления платежей до блокировки — невозможен, рассказали в Русском доме.

Русский дом в Париже был основан в 1995 году в соответствии с соглашением между правительствами Франции и России. Его целью указаны поддержка и развитие отношений между двумя странами в культурной и научной областях. Каждый год в нем проводятся более 100 культурных, образовательных и общественных мероприятий: художественные выставки, презентации российских регионов, форумы, конференции, книжные салоны, кинопоказы, концерты.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее в Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома.