На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция разблокировала счет Русского дома в Париже

«Известия»: минфин Франции разрешил разблокировать счет Русского дома в Париже
close
Shutterstock

Министерство экономики и финансов Франции разблокировало счет Русского дома науки и культуры в Париже. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на собеседника в Русском доме.

Счет функционирует в ограниченном режиме. В настоящее время проведение платежей осуществляется исключительно с помощью операционного сотрудника банка, пользование банковской картой не представляется возможным. Онлайн-банк — формат осуществления платежей до блокировки — невозможен, рассказали в Русском доме.

Русский дом в Париже был основан в 1995 году в соответствии с соглашением между правительствами Франции и России. Его целью указаны поддержка и развитие отношений между двумя странами в культурной и научной областях. Каждый год в нем проводятся более 100 культурных, образовательных и общественных мероприятий: художественные выставки, презентации российских регионов, форумы, конференции, книжные салоны, кинопоказы, концерты.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее в Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами