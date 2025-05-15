Новый посол США в Китае прилетел в Пекин

В Пекин прилетел новый посол Соединенных Штатов в Китае Дэвид Пердью, который уже пообещал, что постарается отстаивать интересы своей страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня я прибыл в Пекин. Для меня большая честь представлять президента [Дональда] Трампа в качестве посла США в Китае. Я готов начать работать здесь, чтобы сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей», — отметил дипломат.

Он также выразил признательность сотрудникам американского посольства в Пекине.

75-летний Пердью был сенатором от Джорджии до 2021 года. Он также успел поработать в ряде крупных компаний на руководящих должностях. Кроме того, он некоторое время жил в Гонконге.

12 мая Китай и США договорились с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. С 10 по 11 мая страны провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, а со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

Ранее Китай приостановил действие мер контроля за экспортом для компаний из США.