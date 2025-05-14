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Китай приостановил действие мер контроля за экспортом для компаний из США

Китай приостановил меры контроля за экспортом для 28 американских компаний
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Andy Wong/AP

Власти Китая приостановили действие мер контроля за экспортом товаров двойного назначения для 28 компаний США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минкоммерции Китая.

«С 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливается действие соответствующих мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это было сделано во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне.

В апреле власти КНР внесли 28 американских компаний в список экспортного контроля с запретом китайским корпорациям поставлять им товары двойного назначения.

12 мая Китай и США приняли решение с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. С 10 по 11 мая стороны провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, а со стороны США — министр финансов Скотт Бессент.

Ранее в Китае назвали условие для сотрудничества с США.

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