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Зеленский заявил, что армия России наступает по всем направлениям

Зеленский: российская армия наступает по всем направлениям
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Российская армия наступает по всем направлениям конфликта на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Страна».

По его словам, главное направление — Сумское, где наступают 67 тысяч российских военных. ВСУ принимают меры, чтобы не дать им «объединиться», однако, как отметил украинский лидер, они «хотят делать это наступление».

До этого телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что вооруженные силы России накапливают силы на линии боевого соприкосновения для нового потенциального наступления «вплоть до окраин Киева».

Один из собеседников сообщил, что ВС РФ «стремятся сформировать крупные силы», вероятно, для наступления на Донбассе.

Ранее генсек НАТО предрек «улучшение ситуации» по конфликту на Украине в ближайшие недели.

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