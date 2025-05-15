Стало известно, когда Иран будет поставлять уран за границу

Reuters: Иран будет поставлять уран за границу, только если США снимут санкции

Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только в случае, если США снимут санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Тегерана.

«Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только если США «действительно и проверяемо» снимут санкции», — говорится в публикации.

Собеседник агентства добавил, что Тегеран не получал никаких свежих предложений со стороны Вашингтона на тему решения разногласий, которые возникли в ходе обсуждения ядерной сделки.

14 мая президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран также должен прекратить спонсирование терроризма, отказаться от ведения прокси-войн и полностью отказаться от ядерных амбиций.

Официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран и США договорились продолжить переговоры по устранению кризиса вокруг иранской ядерной программы. В настоящее время стороны обсуждают время и место следующего раунда консультаций.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства, если он откажется от ядерной сделки.