В Совфеде объяснили, почему Зеленского не хотят звать на саммит НАТО

Владимиру Зеленскому откровенно дают понять, что двери НАТО перед ним закрываются. Так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что президента Украины не хотят приглашать на саммит НАТО в июне.

«Тут дело не столько в том, что к власти в Штатах пришел Трамп, сколько вообще в ситуации, которая складывается. Любая наглость должна иметь свои границы, но сейчас Украина довела ситуацию до точки кипения. Страны-члены НАТО все-таки поняли, что им не нужен прямой конфликт с Россией, а ситуация действительно может этим закончиться», — сказал сенатор.

Он отметил, что на Западе в основном «живут люди прагматичные, которые во всем ищут выгоду для себя». По мнению Муратова, сейчас западные страны пытаются определить «рамки дозволенного» для Киева.

«Украина превратилась в обезьяну с гранатой, совершенно непредсказуемую и неуправляемую. Это подтверждает даже приезд Зеленского в Турцию. По факту президент страны просто сорвался, полетел в Турцию, куда его никто не звал, и где его никто не ждет. Он ведет себя как капризный ребенок», — заключил Муратов.

15 мая Европейское издание Euractiv со ссылкой на неназванный источник сообщило, что руководство Украины не было приглашено для участия в основных дискуссиях на предстоящем в июне саммите Североатлантического альянса.

Ранее новый глава МИД Германии оценил шансы Украины на вступление в НАТО.