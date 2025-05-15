ЕП поддержал пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию

ЕП: повышение пошлин ЕС на импорт из России затронет сахар и корма для животных

Повышение пошлин на 50% на импорт в страны Европейского союза (ЕС) сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, а также корма для животных и другие товары. Такая информация содержится в заявлении Европарламента (ЕП).

«Цель состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от этих двух стран. Продукты, на которые повлияют новые тарифы, включают сахар, уксус, муку и корма для животных», — говорится в документе.

В заявлении ЕП также утверждается, что предлагаемые меры значительно сократят импорт в объединение соответствующих товаров, происходящих или экспортируемых напрямую или косвенно из России и Белоруссии.

Как подчеркнули в Европарламенте, подобные меры должны привести к дальнейшей диверсификации производства удобрений в Евросоюзе, сектора, который в настоящее время страдает от низких цен на импортные товары.

Накануне газета «Ведомости» писала, что экспорт российских удобрений в первом квартале текущего года вырос на 27%, достигнув отметки в 11,9 млн тонн удобрений.

В свою очередь, поставки в страны Латинской Америки увеличились на 9%, основная доля пришлась на Бразилию. Экспорт азотных удобрений в Турцию вырос более чем в семь раз, тогда как в страны Африки — более чем в два раза.

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