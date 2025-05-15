Захарова: РФ готова к контактам с США по вопросам биобезопасности

Россия открыта к двусторонним контактам с США по вопросам биобезопасности. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По словам дипломата, особого внимания требует ситуация, которая вскрылась в ходе специальной военной операции (СВО). России стало известно о реализации на территории Украины при поддержке Пентагона военно-биологической программы, которая нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. Захарова отметила, что Москва несколько лет добивается от Вашингтона ответов на вопросы по этой теме.

«Надеемся, что нынешней администрацией США будут предприняты необходимые шаги с целью урегулирования этой неприглядной и очень опасной ситуации», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что проведение исследований с опасными патогенами, которые могут быть связаны с разработкой компонентов биооружия, в подконтрольных США биолабораториях на Украине, подтверждали высокопоставленные американские чиновники. Захарова выразила надежду, что в Вашингтоне предпримут шаги с целью снятия имеющихся у России озабоченностей в связи с военно-биологической активностью США.

В конце апреля российский боец с позывным «Вайс» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении применяют самодельные отравляющие вещества в виде газа, которые перехватывают дыхание. По словам военного, противник сбрасывает их с дронов.

«Вайс» отметил, что украинцы заливают вещество в пятилитровую бутылку и кладут внутрь палку. После приземления палка пробивает бутылку, и наружу выходит отравляющее вещество. После появляется резкий запах ацетона, а затем становится трудно дышать и появляется кашель.

Ранее сообщалось, что Запад проводит в психбольницах Украины опыты по созданию биооружия.