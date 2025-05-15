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В МИД заявили о мировой поддержке инициативы Путина о переговорах в Стамбуле

Захарова: РФ видит поддержку мира инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что Москва отмечает поддержку в мире инициативы президента РФ Владимира Путина о начале прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

«Мы отметили действительно такое мировое признание и мировую поддержку инициативы президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров в Стамбуле», — заявила она.

14 мая президентом РФ Владимиром Путиным был утвержден состав делегации, которая представит интересы России на переговорах в Турции 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с Украиной будут участвовать замглавы министерства обороны России Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее борт Зеленского вылетел в Анкару.

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Переговоры о мире на Украине
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