Пока все говорят о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле, Киев может готовить прорыв в Брянскую область. Об этом в эфире Tsargrad.tv предупредил военный обозреватель Влад Шлепченко.

Он обратил внимание, что противник начал накапливать силы в Черниговской области. По его словам, в этом районе были замечены колумбийские наемники, а также новые подразделения БПЛА. Примечательно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пытаются замаскировать свои позиции, поэтому не исключено, что они пытаются прикрыть главное направление удара, отметил эксперт.

«Между тем именно на северном направлении у ВСУ сейчас собраны крупные боеспособные силы, и там же они пытаются остановить наше наступление на Сумскую область», — добавил Шлепченко.

О том, что ВСУ готовят плацдарм для попытки прорыва государственной границы в Брянской области сообщил Telegram-канал Mash 13 мая.

По данным издания, противник дислоцируется на стыке Стародубского и Климовского районов, на данном участке сосредоточено от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих.

Ранее в Брянской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека.