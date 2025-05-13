Mash: ВСУ готовят плацдарм для попытки прорыва в Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для попытки прорыва государственной границы в Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что украинское командование перебрасывает в приграничную зону колумбийских наемников, а также бойцов из состава 225-го батальона. Бойцы дислоцируются на стыке Стародубского и Климовского районов. По имеющейся информации, на данном участке сосредоточено от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих.

По данным российской разведки, на которую ссылается канал, начало боевых действий со стороны противника запланировано на 14 мая. Согласно планам украинского командования, оккупированные российские территории должны быть использованы в качестве разменной монеты на будущих переговорах.

ВС РФ готовятся к отражению атаки и намерены отбросить ВСУ за пределы государственной границы, пишет Mash.

На прошлой неделе украинские войска в течение одних суток совершили 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области.

Ранее ВСУ обстреляли завод «Стрела» в Брянской области.