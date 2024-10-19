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В МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО поставит крест на мире

МИД: вступление Украины в НАТО неизбежно вовлечет альянс в конфликт с РФ

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вступление Украины в НАТО в нынешних условиях сделает неизбежным прямое вовлечение альянса в конфликт с Россией и приведет к эскалации. Об этом заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

17 октября глава венгерского МИД заявил, что вступление Украины в альянс приведет к третьей мировой войне.

Россия постоянно предупреждает о такой опасности. Если Украину пригласят в альянс, то на возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта будет поставлен крест, отметил Полищук.

«Хочется надеяться, что в руководстве блока есть здравомыслящие политики, отдающие себе отчет в том, какими разрушительными последствиями может обернуться само приглашение Украины в НАТО», — сказал директоа второго департамента стран СНГ российского МИД.

Накануне министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что пригласить Украину в Организацию Североатлантического договора можно было бы уже сейчас.

Ранее Зеленский заявил, что приглашение в НАТО повысит моральный дух Украины.

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