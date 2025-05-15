В МИД РФ прокомментировали прогресс в отношениях РФ и США

МИД РФ: Москва готова к разморозке диалога с Вашингтоном по информбезопасности

Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов на полях форума «Россия — Исламский мир KazanForum» рассказал, что Москва в рамках нормализации двусторонних отношений России и США готова к «разморозке» дискуссий с Вашингтоном по информбезопасности. Его слова передает РИА Новости.

«Нам с Вашингтоном нужно в приоритетном порядке нормализовать разрушенные предыдущей администрацией контакты по самым насущным двусторонним вопросам. Если продвинемся на этом направлении, то можно будет приступать к «разморозке» дискуссий по таким темам, как информбезопасность», — поделился Люкманов.

Он уточнил, что не Россия должна инициировать «наведение мостов», ведь не она прервала контакты по этой теме.

До этого Люкманов говорил, что в настоящее время у России и США нет двусторонних контактов в сфере информационной безопасности. По его словам, они были свернуты предыдущей администрацией Белого дома.

Ранее в МИД РФ заявили о непрерывных контактах России и США по Украине.