Мирошник: Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга в Бишкеке напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мирошника, прекращение огня было одним из основных пунктов договора, предварительно подписанного украинской стороной.

«Зеленский тогда, при том что договор уже был парафирован его стороной, отказался от этого пункта», — поделился дипломат.

Он добавил, что пункт о прекращении огня был заменен на «обтекаемые формулировки», которые Киев так и не выполнил.

Мирошник уточнил, что в 2019 году Россия, Белоруссия и некоторые другие страны воспринимали Зеленского как новую возможность для урегулирования конфликта. К примеру, белорусский президент Александр Лукашенко вел с Зеленским многочасовые переговоры, пытаясь уговорить того наладить нормальное взаимодействие.

До этого Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.