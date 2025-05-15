На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ напомнили об отказе Зеленского от прекращения огня в 2019 году

Мирошник: Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня
close
Gleb Garanich/Reuters

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга в Бишкеке напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мирошника, прекращение огня было одним из основных пунктов договора, предварительно подписанного украинской стороной.

«Зеленский тогда, при том что договор уже был парафирован его стороной, отказался от этого пункта», — поделился дипломат.

Он добавил, что пункт о прекращении огня был заменен на «обтекаемые формулировки», которые Киев так и не выполнил.

Мирошник уточнил, что в 2019 году Россия, Белоруссия и некоторые другие страны воспринимали Зеленского как новую возможность для урегулирования конфликта. К примеру, белорусский президент Александр Лукашенко вел с Зеленским многочасовые переговоры, пытаясь уговорить того наладить нормальное взаимодействие.

До этого Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами