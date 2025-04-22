В «Единой России» назвали главные задачи муниципальных депутатов

От того, насколько активно работают депутаты на местах и развиваются муниципалитеты, зависит, насколько сильными становятся российские регионы и сама страны. Об этом на форуме «Малая Родина — сила России» заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

На панельной дискуссии «Единой России» «Служить людям: роль муниципальных депутатов в защите интересов жителей» Владимир Якушев отметил, что в российских регионах, где взаимодействие с муниципалитетами выстроено правильно, где есть единая команда, идет активное развитие.

«Как сказал глава государства, вы — именно те люди, которые непосредственно работают с населением. Вы каждый день решаете проблемы, которые перед вами ставят наши граждане», — обратился к муниципальным депутатам секретарь Генсовета ЕР.

Он указал на необходимость усилить участие регионов в законодательной работе, объяснив это тем, что на федеральные законопроекты, касающиеся полномочий регионов, часто поступает небольшое количество отзывов.

Слаженная коммуникация, по мнению Владимира Якушева, позволит избежать ситуаций, когда при принятии законов на федеральном уровне возникают противоречия с полномочиями регионов и муниципалитетов.

«Когда мы говорим о том, как должна быть устроена жизнь на «земле», таких отзывов должно быть 89. Каждый субъект РФ, законодательное собрание, обладая правом законодательной инициативы и имея право делать отзывы на такие законодательные инициативы, обязательно этим правом должны пользоваться. Тогда, принимая законы, вы не будете удивляться, когда этот закон будет приходить на места. В этих процессах вы должны быть более активными», — заявил Якушев.

Кроме того, он предложил организовать постоянное обучение муниципальных депутатов, в том числе, на площадке Высшей партийной школы. Ее филиалы планируется открыть в 10 регионах страны.

Отдельно Владимир Якушев остановился на исполнении народной программы.

«На данный момент мы на 80% народную программу выполняем. И, конечно, когда мы будем разговаривать с нашими гражданами, то честно и откровенно должны сказать о том, что у нас не получилось, и как дальше быть, чтобы отработать эти показатели на 100%», — сказал секретарь Генсовета ЕР.

Он добавил, что при работе над новым программным документом «Единая Россия» намерена максимально задействовать возможности молодежи, в том числе, «Молодой гвардии Единой России».