Названы два правила безопасного дневного сна

Для того, чтобы сохранить стабильный график ночного отдыха, днем рекомендуется спать не более 30 минут. Также не рекомендуется дремать после 14:00. Об этом изданию The Conversation рассказала Талар Мухтарян, доцент кафедры психического здоровья Уорикскаой медицинской школы.

Дневной сон считается эффективным средством для повышения внимательности, улучшения настроения, укрепления памяти и повышения продуктивности. Однако некоторым людям такая практика мешает заснуть ночью. Кроме того, иногда дневной сон не способствует бодрости, а приводит к вялости и дезориентации.

Мухтарян объяснила, что большинство людей испытывают естественное снижение работоспособности в первой половине дня, обычно между 13:00 и 16:00. Это происходит не только из-за плотного обеда — внутренние биологические часы, или циркадные ритмы, «заточены» под циклическую смену активности головного мозга.

По словам эксперта, при появлении дневной сонливости можно вздремнуть, однако длительность такого отдыха не должна превышать 30 минут. Если «затянуть» с пробуждением, организм перейдет в состояние медленного сна, из-за чего проснуться будет гораздо сложнее. Кроме того, после слишком длительного дневного сна ощущение вялости может сохраняться до часа.

Мухтарян добавила, что идеальное время для дневного сна — до 14:00. Более позднее засыпание может отсрочить естественную вечернюю усталость.

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