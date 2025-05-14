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Трамп обратился к президенту Сирии по «Соглашениям Авраама»

Трамп в Эр-Рияде призвал аш-Шараа присоединиться к «Соглашениям Авраама»
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Эр-Рияде призвал сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа присоединиться к «Соглашениям Авраама» с Израилем, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

Во встрече президентов США и Сирии по видеосвязи также участвовал глава Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, который поблагодарил Трампа за снятие санкций с Дамаска, а также выразил готовность сотрудничать с Эр-Риядом для укрепления мира и процветания в регионе. 

Глава Белого дома подчеркнул, что подписанием мирного соглашения с Израилем аш-Шараа может помочь в выдворении иностранных боевиков и палестинских радикалов с территории Сирии, а также содействовать США в недопущении возрождения ИГ (организация запрещена в России).

«Авраамовы соглашения» — документ, который был заключен в 2020 году для нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ. Соглашение было подписано при посредничестве США израильской стороной. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. «Авраамовы соглашения» способствовали экономическому и оборонному сотрудничеству стран региона.

Ранее Уолтц сообщил о работе команды Трампа над следующим раундом «Авраамовых соглашений».

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