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В Саудовской Аравии Трампа «заставили» выпить кофе при помощи ИИ

Телеканал Al Arabiya обработал Трампа через ИИ, чтобы не опозорить его

Телеканал Al Arabiya обработал с помощью искусственного интеллекта видео переговоров президента США Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бин-Салманом, поскольку американский лидер нарушил этикет и его решили не позорить.

По случаю визита в Саудовскую Аравию главы Белого дома в королевском дворце состоялась церемония приветствия. В ходе нее был предложен традиционный арабский кофе — гахва, напиток с пряностями, который символизирует гостеприимство в арабской культуре.

Но американский лидер отказался его пить, что по местным правилам это считается признаком глубокого неуважения. В результате журналисты телеканала решили использовать нейросеть, которая сгенерировала изображение, что Трамп все-таки выпил кофе и пустили этот ролик в эфир.

Как пишет Life, ИИ справился со своей задачей, но некоторые моменты все же его выдали, например, на двух кадрах различаются подлокотники кресел. Также нейросеть изменила человека, сидящего справа от принца.

До этого Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на прощании с папой Римским Франциском, поскольку американский лидер пришел на службу в Ватикане в синем, а не в черном костюме. При этом первая леди США Мелания была в черном платье и черной вуали. Супруги покинули церемонию сразу после церемонии прощания, не дожидаясь окончания мероприятия.

Ранее Трамп назвал условие встречи с Путиным в Стамбуле.

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