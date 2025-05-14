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Макрон постыдился признать, что Европа виновата в крахе Украины

FQ: Макрону стыдно признать, что политика Европы привела к краху Украины
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Mohammed Badra/Pool/Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону «стыдно признать», что политика Европы привела к краху Украины. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano.

«Украина потеряла все. Макрону стыдно признать, что борьба за победу над Россией привела к распаду Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что теперь для Украины фактически нет возможностей для вступления в Евросоюз и в Североатлантический альянс.

До этого Макрон в интервью в прямом эфире уклонился от ответа на вопрос по поводу ультиматума России.

Интервью началось с обсуждения результатов социологического опроса, согласно которому 69% респондентов считают, что Франция движется в неверном направлении.

Журналисты пытались выяснить у президента детали выполнения ультиматума в адрес России по Украине. Сначала Макрон уклонялся от прямых ответов. Позже французский лидер заявил, что у Франции нет законных механизмов для давления на РФ.

Ранее власти Франции рассказали, что за «пакетик» Макрон прятал от журналистов.

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