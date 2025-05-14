Стармер ответил на критику парламента Британии его поездок на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер возмутился критикой со стороны депутата палаты общин (нижней палаты) британского парламента от оппозиционной Консервативной партии Венди Мортон, которая призвала его уделять больше внимания решению проблемы с уборкой мусора в Бирмингеме, нежели зарубежным поездкам. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, подобные заявления являются свидетельством упадка партии Тори. Стармер добавил, что российско-украинский конфликт сильно влияет на жителей Великобритании в связи с ростом стоимости жизни и цены на энергоресурсы.

10 мая в Киев на встречу «коалиции желающих» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер. Как сообщила «Страна.ua», центральной темой переговоров стало 30-дневное прекращение огня. Ранее европейские лидеры поддержали его в совместном заявлении, пообещав усилить давление на Россию, если она отвергнет перемирие.

Ранее Макрон раскрыл, зачем лидеры ЕС прибыли в Киев.