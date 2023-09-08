В России суд признал эмодзи эквивалентом подписи под документом

В споре заказчика и предпринимателя Ростовский суд счел эмодзи «большой палец вверх» достаточным для закрепления договоренностей, сообщает РБК.

Из постановления суда от 29 июня, в марте прошлого года предприниматель заключила договор на поставку мобильного торгового киоска. В договоре прописывалось, что стороны признают юридическую силу всех документов, тексты которых получены по электронной почте или другим каналам связи. Также в договоре прописывалось, что цвета нижней и верхней части киоска будут утверждены сторонами дополнительным соглашением к договору.

Фургон не был поставлен в срок, из-за чего заказчик направила претензию. На это исполнитель ответил, что дополнительного соглашения о цвете панелей заключено не было, поэтому невозможно изготовить киоск к указанной дате.

Суд постановил, что в материалах дела переписки в WhatsApp стороны обсуждали цвет и размеры киоска. В апреле исполнитель написал: «Хорошо, желтая полоска на белом фоне» — и получил в ответ изображение «большой палец вверх».

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо», — говорится в постановлении суда.

Уточняется, что в дальнейшей переписке ответчик не попросил уточнений, следовательно воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения.

В июле текущего года канадский суд приравнял эмодзи к подписи и взыскал с фермера $60 тысяч.

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