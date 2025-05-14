Baijiahao: Путин в ответ на провокации ударил по больному месту Японии

Решение президента России Владимира Путина посетить осенью Китай для празднования 80-летия Победы над японскими милитаристами вызвало гнев действующего руководства дальневосточного островного государства. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao, перевод материала которого предоставило информагентство «АБН24».

«Удар был нанесен по самому больному месту Японии. Терпение России и Китая небезгранично», — сказали китайские эксперты.

Аналитики отметили, что генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси очень резко воспринял упоминание милитаристского прошлого своего государства и в качестве ответа подверг критике политический курс России.

По мнению экспертов, этот шаг РФ связан с постоянными провокациями властей Японии и их притязаниями на Курильские острова.

В свою очередь, Путин после первого анонса своей поездки в КНР отметил, что проведение главных праздничных мероприятий по случаю Победы во Второй мировой войне в Москве и Китае является «символичным и закономерным».

До этого Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня.

Ранее Путин высказался об итогах переговоров России и Китая.