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В МИД раскритиковали отказ НАТО аккредитировать российского журналиста

Захарова назвала проявлением неуважения отказ НАТО в аккредитации журналисту РФ
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Отказ пресс-службы НАТО в выдаче аккредитации корреспонденту ТАСС в Анкаре на неформальную встречу глав МИД объединения в Анталье 14–15 мая — это проявление неуважения и игнорирование принципов свободы слова. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Захарова считает, что представители Запада стремятся «навесить ярлыки, маргинализировать российские СМИ, сказав, что это не журналисты и не журналистика», а также обезопасить себя, поскольку не смогут помешать российским корреспондентам распространять информацию.

Дипломат отметила, что если на встрече у главы МИД стран НАТО будут «салфетки» и «ложечки для сахара», российские журналисты об этом напишут, в то время как западным журналистам запрещено думать.

Таким образом Захарова напомнила об истории с видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которое было сделано в поезде во время поездки в Киев. На видео французский лидер после начала съемки журналистами их встречи, спохватившись, быстро убирает маленький белый сверток со стола.

В письме от пресс-службы НАТО указывается, что заявка на специальную аккредитацию российскому журналисту для освещения неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Анталье 14–15 мая 2025 года не была удовлетворена.

Ранее МИД Греции вынудил РИА Новости закрыть корпункт, отказав собкору в аккредитации.

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