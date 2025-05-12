Названы три опасные привычки, повышающие риск развития рака

Курение кальяна, злоупотребление жареным мясом и горячими напитками могут повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Микаэль Секерас, заведующий отделением гематологии в Комплексном онкологическом центре Сильвестра (США).

По словам врача, одним из наиболее опасных факторов остается курение — в том числе кальяна, который ошибочно считается менее вредным, чем сигареты. Исследования показывают, что в кальянном дыме содержатся смолы, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены, причем во время длительных сеансов курения в организм человека попадает большая доза токсинов, чем при выкуривании одной сигареты.

Доктор Секерас также предостерег от частого употребления мяса, приготовленного на гриле или при высоких температурах. Он объяснил, что при жарке говядины, птицы, рыбы и свинины образуются гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды — соединения, способные вызывать мутации и способствующие развитию рака. Эти вещества провоцируют воспаление и окислительный стресс, нарушая баланс между антиоксидантами и свободными радикалами.

Опасность для здоровья представляют и очень горячие напитки. Так, китайское исследование показало, что у людей, пьющих чай температурой выше 60 °C и одновременно употребляющих алкоголь, риск рака пищевода увеличивается в пять раз. Аналогичные выводы подтвердило британское исследование: ежедневное употребление четырех и более чашек горячего чая или кофе было связано с повышенным риском рака горла.

Ранее была создана иммуннотерапия для борьбы с раком на поздних стадиях.