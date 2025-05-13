Россиянам напомнили о штрафах за оставленный в подъезде мусор

Адвокат Сергеев: за мусор на лестнице можно получить штраф

Оставленный на лестничной клетке или в урне у подъезда мусор может привести к получению штрафа. Об этом в интервью «Абзацу» рассказал московский адвокат Сергей Сергеев.

Юрист отметил, что для борьбы с мусорящими соседями следует обратиться в управляющую компанию или жилищную инспекцию. В заявлении следует зафиксировать факты нарушений правил управления многоквартирными домами конкретным жильцом, приложить фотографии или видеосъемку и попросить провести проверку. В этом случае штрафные санкции для нарушителя составят от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

2 мая юрист Анастасия Билялова предупредила россиян, что за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, которые запрещены для разведения, могут оштрафовать.

1 мая руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что дачникам за шум в неположенное время грозит штраф.

Ранее сообщалось, что россиянка несколько лет терроризировала соседей, собирая в квартире горы мусора.