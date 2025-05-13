В Польше решили запретить въезд президенту Республики Сербской

Польские власти намерены запретить въезд в страну президенту Республики Сербской Милораду Додику. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Польши.

«Была инициирована процедура запрета на въезд для Милорада Додика. Она пока идет и завершится в течение нескольких дней», — говорится в сообщении министерства.

Додику уже запрещен въезд в Австрию и Германию из-за «конституционного кризиса в Боснии и Герцеговине», где продолжается конфликт между Республикой Сербской и высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом. Конфликт возник после того, как Россия и Китай вступили в противостояние с США, Францией и Британией в ООН относительно утверждения Шмидта на посту. В итоге он продолжает занимать должность, хотя официально в ней не утвержден.

В феврале боснийский суд приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента РС. Его призвали виновным в игнорировании решений Конституционного суда, принятых высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом.

Ранее Додик заявил, что британцы готовили его ликвидацию при попытке задержания.