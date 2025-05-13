В МИД РФ рассказали о провокациях против дипломатов в День Победы

МИД РФ: в День Победы наблюдались провокации против российских дипломатов

На фоне Дня Победы произошло несколько провокаций против российских дипломатов, но негативных последствий удалось избежать, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов. Его цитирует РИА Новости.

«Огромные, массовые мероприятия были проведены во всех без исключения российских посольствах, консульствах <...> Провокации отдельные местами были, но, слава богу, ничего существенного не случилось», — сказал Иванов.

Он добавил, что за ситуацией следили в режиме онлайн.

9 мая сообщалось, что провокаторы с флагами Украины пытались помешать церемонии возложения венков в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к Советскому военному мемориалу в Лондоне.

В мероприятии принимал участие посол России в Великобритании Андрей Келин и многие послы стран СНГ.

Провокаторы собрались у мемориала еще до начала мероприятия. Они выкрикивали оскорбительные фразы во время церемонии, мешая ее проведению. Полицейские разделили две группы, однако не попытались вытеснить людей с территории.

Ранее сообщалось, что в ЕС проверяют депутатов, посетивших Москву на День Победы.