Армения, Грузия и Словакия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН

Армения, Грузия и Словакия поддержали резолюцию ООН с обвинениями РФ в агрессии

Армения, Грузия и Словакия проголосовали за резолюцию ООН, обвиняющую Россию в агрессии против Украины. Документ поддержали 105 стран, против выступили девять, включая США. Трансляция голосования опубликована на сайте ООН.

«Беспрецедентные вызовы, с которыми сталкивается Европа после агрессии РФ против Украины, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы», — говорится в резолюции. В тексте подчеркивается необходимость совместных действий для преодоления последствий конфликта.

24 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Поддержали ее в том числе Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся — Великобритания и Франция. Постоянный представитель России при ООН заявил, что российская сторона рассматривает предложенную США резолюцию как «здравую инициативу», которую можно считать шагом в правильном направлении.

Ранее Василий Небензя объяснил, как будет выглядеть документ СБ ООН о перемирии на Украине.