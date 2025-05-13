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Любителей покататься на сап-доске приглашают на «Зеленый заплыв»

В Санкт-Петербурге пройдет Зеленый заплыв на сапах от РЭО
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский экологический оператор (РЭО) продолжает прием заявок на «Зеленый заплыв» на сапах, который пройдет 21 мая в Санкт-Петербурге в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Участникам предстоит проплыть 7 км по реке Смоленке — от набережной сквера Александра Володина до Уральского моста и обратно. Обладателей самых оригинальных костюмов ждут призы.

«Могут принять участие все желающие старше 18 лет. Мы не просто так выбрали именно сапы — это один из самых экологичных видов водных развлечений. Он идеально подходит для любителей активного и экологически ответственного отдыха», — отметил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Регистрация завершится 21 мая в 10:00 или раньше, если закончится лимит мест. Сбор участников состоится в 11:00, старт — в 13:00, финиш — в 16:00.

До этого стало известно, что к июню в 19 регионах России будет подписано 36 концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На сегодняшний день завершена разработка финансовых моделей для 17 проектов в 10 субъектах страны.

Благодаря соглашениям в регионах появятся новые предприятия. Их мощность составит порядка 5 млн тонн по обработке ТКО, 2,3 млн тонн — по утилизации, 3,5 млн тонн — по размещению.

Ранее в России начали строить дороги из телефонов и телевизоров.

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