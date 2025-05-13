Путин распорядился представить идеи по сохранению самобытности в архитектуре

Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по внесению в законодательство изменений, направленных на сохранение и развитие самобытности в архитектуре РФ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Соответствующее указание российский лидер дал своей администрации, а также Совету по культуре и искусству и Российской академии архитектуры и строительных наук. Они должны разработать предложения и представить их президенту до 30 сентября 2025 года.

До этого на сайте mos.ru сообщалось, что в Москве с 2011 года отреставрировали более 2,3 тысячи объектов культурного наследия. В частности, в 2020 году отреставрировали один из памятников архитектуры московского конструктивизма — Дом Наркомфина. Зданию вернули исторический вид и открыли колонны, на которых оно стоит.

Кроме того, в 2024 году завершилась реставрация клуба завода «Каучук», который также является объектом культурного наследия. Специалисты воссоздали планировку фойе со стеклянными дверями и раскрыли первоначальное заполнение дверного проема.

На данный момент реставрационные работы продолжаются в кинотеатре «Ударник», во Дворце культуры завода «Серп и молот» и в других зданиях в Москве.

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