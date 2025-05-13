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Бывший генсек НАТО призвал создать клуб для противостояния Трампу

Экс-генсек НАТО Расмуссен предложил создать клуб D7 для противостояния Трампу
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Евросоюзу (ЕС), Великобритании, Канаде, Австралии, Японии, Южной Корее и Новой Зеландии нужно объединиться в клуб «семи демократий» (D7) для противостояния Китаю и США во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен газете The i Paper.

«Если на нас будет оказываться давление со стороны Китая или, возможно, США — через тарифы или что-то еще — тогда мы должны помогать друг другу», — подчеркнул Расмуссен.

По словам экс-генсека НАТО, экономическое давление на одного из членов D7 следует рассматривать как атаку на всех и реагировать на угрозу коллективно.

Он отметил: на эту группу стран будет приходиться 30-40% мировой экономики, а это грозная сила.

«Трамп объявил торговую войну против всего мира, поэтому мы должны найти адекватный ответ... чтобы показать, что они заплатят цену за свою националистическую политику «Америка прежде всего»», — уточнил Расмуссен.

До этого экс-генсек НАТО заявил, что Европе следует смириться с собственным одиночеством на фоне враждебной политики новой администрации США в отношении альянса.

Ранее стало известно, что НАТО планирует изменить военную доктрину из-за превосходства России.

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